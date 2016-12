Motorvision.TV 15:00 bis 15:30 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Monster Tuning 2016 Stereo 16:9 Merken Die Monza Rally Show ist ein Klassiker unter den Driftshows. Auf dem legendären Formel 1-Kurs im italienischen Monza geben sich die Stars des Motorsports schon seit 1978 die Fly-Off-Handbremse in die Hand. Schirmherr und MotoGP-Star Valentino Rossi und seine Gäste bieten den Fans eine unvergessliche Show. Außerdem in dieser Sendung: Eine Mercedes G-Klasse wird zum Spezial-Offroader ORC Bull. Beim ultimativen Jagd-Fahrzeug für härtestes Gelände bleibt nichts, wie es war. Und: Ein Mini wird zum Dakar-Racer. Rally-Ass Stephané Peterhansel erklärt das Einmaleins des Race-Tunings an seinem Projekt Mini Rally-Countryman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!