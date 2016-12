13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Liste der Spione USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jason Lam (David An), den man verdächtigt hatte, für Nordkorea spioniert zu haben, wurde vergiftet und anschließend von einem Truck überfahren. Callen (Chris O'Donnell) und Granger (Miguel Ferrer) haben einen Mann namens Mike Hobbs (Lenny Jacobson) in Verdacht, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Nachdem Hobbs in einem Verhör nichts Verwertbares darüber preisgeben hat, wie Spione ins Land geschleust werden, verfolgen die beiden ihn mit Hilfe eines Peilsenders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson