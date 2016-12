13th Street 17:40 bis 18:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wer den Bären reizt? USA 2015 Stereo 16:9 Merken Kensi (Daniela Ruah) und Deeks (Eric Christian Olsen) lassen sich in eine obskure Sekte einschleusen. Diese steht im Verdacht ihren Mitgliedern, zum Teil hochrangige Regierungsmitarbeiter, Geheimnisse zu entlocken und diese an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Im Fokus der Ermittler steht ein Angestellter des Verteidigungsministeriums, der über hochbrisante Informationen verfügt und wahrscheinlich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Chris O'Donnell Drehbuch: Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16