13th Street 16:50 bis 17:40 Krimiserie Criminal Minds Von der Wiege bis zur Bahre USA 2009 Stereo 16:9 Merken Ein sadistischer Sexualtäter treibt in New Mexico sein Unwesen. Seine Opfer sind blond und im Teenageralter, und meist schon seit längerer Zeit vermisst - bis sie dann tot wieder auftauchen. Auffällig ist, dass die Opfer, tot aufgefunden, in einem besseren gesundheitlichen Zustand zu sein scheinen, als kurz vor ihrem Verschwinden. Außerdem scheinen alle kurz vor ihrem Tod ein Kind gekriegt zu haben. Das höchste Ziel der BAU ist es nun, möglichst schnell die Babys zu finden, um Schlimmeres zu verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Liz Burnette (Maria Ortiz) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Jeff Davis, Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16