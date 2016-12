Sky Sport 2 19:30 bis 21:30 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Deutschland Rennen in Hockenheim D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Aller guten Dinge sind fünf. Zumindest für Lewis Hamilton. Der feierte beim GP von Ungarn seinen fünften Saisonsieg und übernahm die Fahrerwertung. Basis für den Erfolg war sein Top-Start. Nach Platz zwei im Qualifying ließ er seinen Teamkollegen auf der Poleposition Nico Rosberg alt aussehen. "Der Start war alles, ich habe einen exzellenten erwischt", sagte Hamilton, "ich bin überglücklich über den Sieg und für das Team. Es hat einen unglaublichen Job gemacht." Einen guten Job machte auch Rosberg, bis auf den Start. "Da habe ich das Rennen verloren", so der Wiesbadener. Und die WM-Führung. Neuer Leader ist mit 192 Punkten Hamilton, sechs Zähler dahinter Rosberg. Kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie