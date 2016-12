MGM 20:15 bis 21:50 Komödie Lilien auf dem Felde USA 1963 Nach dem Roman von William E. Barrett Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwarze Ex-GI Homer (Sidney Poitier) tingelt in seinem Auto durch die USA. Er hält an einer verfallenen Farm, wo fünf aus der DDR geflohene Nonnen den dürren Arizona-Boden bewirtschaften. Eigentlich will Homer ihnen nur helfen, ein Dach zu flicken. Doch dann lässt er sich zum Bau einer Kapelle überreden. - Wunderschöner Film, der bestens unterhält und zugleich zum Nachdenken anregt. Oscar für Sidney Poitier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sidney Poitier (Homer Smith) Lilia Skala (Oberin Maria) Lisa Mann (Schwester Gertrude) Isa Crino (Schwester Agnes) Francesca Jarvis (Schwester Albertine) Pamela Branch (Schwester Elisabeth) Stanley Adams (Juan) Originaltitel: Lilies of the Field Regie: Ralph Nelson Drehbuch: James Poe Kamera: Ernest Haller Musik: Jerry Goldsmith