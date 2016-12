König Herodes (Claude Rains) erfährt von der Prophezeiung, die die Geburt eines mächtigen Herrschers ankündigt. Daraufhin gibt er den Befehl, alle neugeborenen Knaben in Bethlehem zu töten. Maria und Josef flüchten mit ihrem Sohn Jesus (Max von Sydow) vor den Häschern. - Die Lebensgeschichte Jesu mit einem Aufgebot an Stars. In Google-Kalender eintragen