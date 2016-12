MGM 15:25 bis 17:05 Abenteuerfilm Die Favoritin USA, CH 1989 Nach einer Vorlage von Prince Michael of Greece Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die schöne Klosterschülerin Aimée (Amber O'Shea) wird bei einer Schiffsreise nach Martinique von Piraten gekidnappt. An den osmanischen Sultan (F. Murray Abraham) verkauft, avanciert sie bald zur Favoritin im Harem des mächtigen Herrschers. Nach dessen Tod beginnt ein mörderisches Intrigenspiel um seine Nachfolge. Sineperver (Maud Adams), die einflussreiche erste Frau des Sultans, will Aimée so schnell wie möglich loswerden. - Exotisches Kostümspektakel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: F. Murray Abraham (Abdul Hamid) Maud Adams (Sineperver) Amber O'Shea (Aimée Dubucq) James Michael Gregary (Selim) Ron Dortch (Tulip) Laurent Le Doyen (Sebastiani) Francesco Quinn (Mahmud) Originaltitel: The Favorite Regie: Jack Smight Drehbuch: Larry Yust Kamera: Giorgio Tonti, Howard Wexler Musik: William Goldstein