Kurz vor dem Katholiken-Tag in Regensburg wird die Leiche eines Mönches gefunden. Kommissarin Lucas arbeitet unter Hochdruck an dem Fall, damit die Eröffnung nicht verschoben werden muss. Eine erste Spur führt zu einem dubiosen Orden, der für seine illegalen Machenschaften mit Banken bekannt ist. Während die Ermittler vor Ort recherchieren, spitzt sich die Lage zu. In einer anonymen Mail wird die Absage des Eröffnungsgottesdienstes verlangt, andernfalls werde es zu einer Katastrophe kommen.