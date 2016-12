Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Kommissarin Lucas - Bittere Pillen D 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die drei Kinder der Pharmamanagerin Eva Steiner (Nina Kunzendorf) wurden entführt. Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) übernimmt die Geldübergabe, aber die endet in einem Fiasko mit zwei Verletzen: Eva Steiner und der Erpresser. Letzterer entpuppt sich als Steiners Schwager und Ex-Mitarbeiter. Mit ihren neuen Mitarbeitern, den Kommissaren Alex Eggert (Anna Brüggemann) und Tom Brauer (Lasse Myhr), macht sich Kommissarin Lucas daran, den Fehlschlag aufzuarbeiten - und stößt dabei auf einige Ungereimtheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Michael Roll (Boris Noethen) Alexander Lutz (Martin Schiff) Anna Brüggemann (Alex Eggert) Lasse Myhr (Tom Brauer) Anke Engelke (Rike) Tilo Prückner (Max) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Stefan Kornatz Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Martin Farkas Musik: Stefan Will, Marco Dreckkötter, Sebastian Zenke