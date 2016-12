Sky Krimi 17:35 bis 18:25 Krimiserie SOKO Köln Folge: 231 Camilla und die tote Nonne D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Kölner Amtsstube der SOKO taucht eine Bekannte von Karin Reuter auf: Camilla Hildebrand, eine Krimiliebhaberin, die in zwei Fällen erfolgreich mitermittelt hatte. Jetzt steht der Mord an einer Nonne an. Die Ermittlungen in dem Kloster stellen die Beamten vor ein Rätsel: Weit und breit ist kein Motiv zu finden. Bis sich herausstellt, dass die Tote von einer verstorbenen Verwandten aus Südamerika viel Geld erben sollte. Plötzlich fügen sich die Teile des komplizierten Puzzles wie von selbst zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Katharina Thalbach (Camilla Hildebrand) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Torsten Wacker Drehbuch: Christoph Wortberg Kamera: André Lex Musik: Oliver Lutz