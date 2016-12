Sky Krimi 15:55 bis 16:45 Krimiserie SOKO Köln Folge: 229 Die Frau im Bus D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Schuss auf einen Linienbus ruft die SOKO auf den Plan. Unter den Fahrgästen befindet sich Monika Rowe, eine Frau, die einen steilen Absturz von der Kölner High Society zum Sozialfall hinter sich hat. Das hat ihr eine Menge Feinde eingebracht. Die SOKO stößt bei ihren Recherchen auf einen Raubüberfall auf einen Kiosk in Ehrenfeld einige Wochen zuvor. Dort wurde dieselbe Pistole benutzt. Die beiden Täter konnten gefasst werden. Die Waffe jedoch blieb spurlos verschwunden. In welchen Zusammenhang stehen die zwei Fälle? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Stefanie Schmid (Monika Rowe) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Michael Schneider Drehbuch: Claudia Römer Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Stephen Keusch