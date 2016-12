Classica 22:15 bis 00:00 Musik Händel-Gala aus Halle D 2009 Stereo 16:9 Merken Rekonstruktion des legendären Festkonzerts zu Georg Friedrich Händels 25. Todestag in Westminster Abbey. Aufgenommen 2009 in der Marktkirche in Halle, der Geburtsstadt Händels. In dem beeindruckenden, viertürmigen Gotteshaus predigte Martin Luther, wurde Händel getauft und weihte Johann Sebastian Bach die Orgel ein. The English Concert, Händelfestspielorchester Halle, MDR Rundfunkchor, Hallenser Madrigalisten, Händelfestspielchor, Chor der Oper Halle; Leitung: Howard Arman. Auf dem Programm stehen die geistlichen "Hits" von Händel wie "Zadok the Priest", "Saul", "Esther" und "Israel in Egypt". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Händel-Gala aus Halle Musik: Georg Friedrich Händel