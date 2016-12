Classica 21:50 bis 22:15 Musik Corelli, Concerto grosso op. 6/8 - Sonate WoO 4 I 1987 Stereo 16:9 Merken Der italienische Komponist und Geiger Arcangelo Corelli (1653-1713) zählte zu den Schöpfern des Concerto grosso, in dem einzelne Instrumentengruppen aus dem Orchester solistisch hervortreten. Seine Sammlung op. 6 gilt als frühes Hauptwerk dieser Gattung. Als Komponist hatte Corelli großen Einfluß auf die europäische Musik des 18. Jahrhunderts; als Geiger setzte er Maßstäbe in der Entwicklung des Violinspiels. Er schrieb ausschließlich Instrumentalmusik. I Solisti Veneti spielen in der Basilica San Marco in Rom unter der Leitung des Barock-Spezialisten Claudio Scimone; Trompete: Guy Touvron. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Guy Touvron (Trompete) Originaltitel: Corelli, Concerto grosso op. 6/8 - Sonate WoO 4 Musik: Arcangelo Corelli