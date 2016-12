Sky 1 18:40 bis 19:25 Serien Madam Secretary Kollateralschaden USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil ein bewaffneter Mann nahe des Außenministeriums gesehen wurde, wird das gesamte Gebäude gesperrt. Elizabeth (Tea Leoni) findet sich mit einer irakischen Delegation wieder, die ahnt, dass Elizabeth als CIA-Agentin im Irak tätig war. Der Übersetzer will in der Außenministerin jene Agentin erkennen, die für den Tod seines Cousins verantwortlich ist. In Matts Büro strandet ausgerechnet Daisys Verlobter. Bis die Sperrung des Gebäudes aufgehoben ist, haben sich die beiden Männer einiges zu erzählen. - Spannende Politserie von den "Homeland"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Eric Stoltz Drehbuch: Matt Ward Kamera: Jonathan Brown Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12