RTL Crime 21:40 bis 22:20 Serien Dig Die Straßen von Jerusalem (2) USA 2015 16:9 Dolby Digital 1. Staffel, Folge 2: Connelly hat die Nacht mit einer schönen Unbekannten verbracht, als er am nächsten Tag im Büro seiner Kollegin Lynn Monahan ankommt, wartet dort bereits Cohen auf ihn. Die Leiche einer jungen Frau namens Emma Wilson sei gefunden worden. Auf dem Bild erkennt Connelly die Rothaarige von vergangener Nacht wieder. Was hat das zu bedeuten? Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Peter Connelly) Anne Heche (Lynn Monahan) Ori Pfeffer (Detective Golan Cohen) Alison Sudol (Emma Wilson) Omar Metwally (Yussef Khalid) Regina Taylor (Ambassador Ruth Ridell) David Costabile (Tad Billingham) Originaltitel: Dig Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: Tim Kring Altersempfehlung: ab 12