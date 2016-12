RTL Crime 21:00 bis 21:40 Serien Dig Die Straßen von Jerusalem (1) USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: FBI-Agent Peter Connelly fahndet in Jerusalem nach Yussef Khalid, einem Amerikaner mit palästinensischen Wurzeln, der verdächtigt wird, den Sohn eines Senators ermordet zu haben. Bei seinen Ermittlungen trifft er auf einen alten Bekannten: Golan Cohen von der irsaelischen Polizei sucht auch nach Khalid - allerdings wegen eines Raubüberfalls. Als sie Khalid gemeinsam durch Ost-Jerusalem hinterherjagen, sieht Connelly eine junge rothaarige Frau, die ihm eher wie ein Geist als ein Mensch erscheint. Connelly folgt ihr in eine unterirdische Höhle, wo sie eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Peter Connelly) Anne Heche (Lynn Monahan) Ori Pfeffer (Detective Golan Cohen) Alison Sudol (Emma Wilson) Omar Metwally (Yussef Khalid) Regina Taylor (Ambassador Ruth Ridell) David Costabile (Tad Billingham) Originaltitel: Dig Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: Tim Kring, Gideon Raff Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12