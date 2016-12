RTL Crime 18:45 bis 19:30 Krimiserie CSI: Vegas Der Geruch von Mord CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nach einem missglückten Raubüberfall werden in einem der Opfer alte verdrängte Erinnerungen geweckt. Vor 10 Jahren wurde die Familie von Abby Fischer bei einem Campingausflug in den Wäldern getötet. Nur Abby überlebte damals. Nun will Abby den Fall neu aufrollen lassen und wendet sich an Sara. Abby enthüllt nun erstmals nach all den Jahren des Schweigen, dass ihr Vater die Tat nicht begangen hat. Das CSI-Team nimmt sich des Falls an und beginnt mit den Nachforschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Jon Wellner (Henry Andrews) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Jorja Fox (Sara Sidle) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Phil Conserva Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Kamera: Christopher Faloona Altersempfehlung: ab 12