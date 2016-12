RTL Crime 18:00 bis 18:45 Krimiserie CSI: Vegas Absturzwinkel CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 11: Diesmal ermittelt das Team der CSI Vegas in einem spektakulären Fall. Ein Mann wird tot auf einer Straße aufgefunden. Schnell ist klar, dass er aus dem 30. Stock eines Bürogebäudes gestürzt sein muss. Dieses liegt allerdings so weit entfernt, dass ein normaler Sprung nicht möglich war. Was hat also dazu geführt, dass das Opfer diesen tragischen Tod sterben musste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kevin Bray Drehbuch: M. Scott Veach Kamera: Christian Sebaldt Altersempfehlung: ab 12