RTL Crime 16:35 bis 17:15 Krimiserie CSI: Vegas Zweitausend Verdächtige CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 9: In einem Bezirksgefängnis ereignet sich ein Mord, bei dem ein Häftling getötet wird, der sich des Öfteren als Spitzel für die Strafverfolgung zur Verfügung gestellt hat. In diesem Fall hat es das Team der CSI Vegas mit einem Mord und 2000 Verdächtigen zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D. B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Brad Tanenbaum Drehbuch: Elizabeth Devine Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16