RTL Crime 15:50 bis 16:35 Krimiserie CSI: Vegas Die Poesie der Puppen, die aus Gummi CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 8: Ein Mann wird ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen führen das Team der CSI Vegas in die Szene der "Rubber Dolls", in der sich Männer mithilfe von Puppenkostümen als Frauen verkleiden. Schnell stellt sich heraus, dass Neid und Missgunst in der Szene keine Seltenheit sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Tom Mularz Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16