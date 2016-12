Sky Nostalgie 23:40 bis 01:20 Abenteuerfilm Das Vermächtnis der Inka E, I, BUL, D 1965 nach einem Roman von Karl May 20 40 60 80 100 Merken Um 1865: Die Inka wollen ihr altes Reich wieder errichten. Gangster Gambusino (Francisco Rabal) und ein machtgieriger Revolutionär schüren die Unzufriedenheit, um den Aufstand für ihre Zwecke zu nutzen. Inkaprinz Haukaropora (William Rothlein) kommen Zweifel an der Aktion. - Abenteuerfilm frei nach Karl May. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Madison (Jaguar) William Rothlein (Haukaropora) Rik Battaglia (Perillo) Fernando Rey (Präsident Kastillo) Francisco Rabal (Gambusino) Heinz Erhardt (Professor Morgenstern) Walter Giller (Fritz Kiesewetter) Originaltitel: Das Vermächtnis des Inka Regie: Georg Marischka Drehbuch: Winfried Groth, Franz Marischka, Georg Marischka Kamera: Siegfried Hold Musik: Angelo Francesco Lavagnino Altersempfehlung: ab 12