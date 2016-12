Sky Nostalgie 20:15 bis 21:45 Fantasyfilm Sindbads 7. Reise USA 1958 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Geschichte aus Tausendundeine Nacht erzählt von Sindbad dem Seefahrer, der in Bagdad Prinzessin Parisa heiraten will. Auf dem Weg dahin ankern sie vor der Insel Colossa. Dort treffen sie auf den Magier Sokurah, der von einem Zyklopen bedroht wird. Mit Hilfe von Barani, dem Geist in der Wunderlampe, gelingt ihnen knapp die Flucht. Allerdings gerät die Lampe in den Besitz des Zyklopen. Sokurah will sie unbedingt zurückholen und bietet Sindbad Gold und Edelsteine für die Umkehr an. Sindbad lehnt wegen der vielen Gefahren ab und die Mannschaft segelt weiter Richtung Bagdad. Sokurah versucht nun den Kalifen zu überreden, ihm ein Schiff zur Verfügung zu stellen. Auch der Kalif lehnt ab. Der Magier Sokurah gibt nicht auf und bedient sich listig seiner Zauberkünste: Heimlich schrumpft er Prinzessin Parisa auf Daumengröße! Damit ist die Hochzeit von Parisa und Sindbad, aber auch der Frieden in höchster Gefahr! Sindbad sucht in seiner Verzweiflung Sokurah auf und bittet ihn um Rat. Sokurah weiß Abhilfe: Mit der Schale eines Eies des Riesenvogels Roc könne Parisa zurückverwandelt werden und Roc lebt ausgerechnet auf der Insel Colossa, wo die Wunderlampe zurückblieb! Freiwillige Begleiter für die gefahrvolle Reise finden Sindbad, Parisa und Sokurah unter Gefangenen, denen als Lohn die Strafe erlassen wird. Auf Colossa erwarten Sindbad und die Seinen viele Prüfungen. Um an die Schale des Eies zu gelangen, müssen sie durch ein von den Zyklopen bewohntes Tal. Doch nicht nur die Zyklopen müssen überwunden werden: Der doppelköpfige Riesenvogel Roc weiß sich für die Zerstörung seines Geleges zu rächen, es gilt ein fechtendes Skelett zu besiegen und es lauert ein wachsamer Drache. "Sindbads siebente Reise" ist eine Mischung aus Märchen und Abenteuerfilm, die ihren ungebrochenen Reiz aus den beeindruckenden Figuren und Spezialeffekten von Ray Harryhausen und der Filmmusik von Oscarpreisträger Bernard Herrmann bezieht. Jahrzehnte nach seiner Entstehung hat der Film nichts von seiner faszinierenden Wirkung verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerwin Mathews (Sindbad) Kathryn Grant (Prinzessin Parisa) Richard Eyer (Lampengeist) Torin Thatcher (Sokurah) Alec Mango (Kalif) Danny Green (Karim) Harold Kasket (Sultan) Originaltitel: The 7th Voyage of Sinbad Regie: Nathan Juran Drehbuch: Ken Kolb Kamera: Wilkie Cooper Musik: Bernard Herrmann