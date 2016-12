Goldstar TV 20:15 bis 22:00 Musik Festliche Weihnachten D 2016 Stereo 16:9 Merken Wenn Roland Kaiser "Oh du Fröhliche" singt, Vicky Leandros "Süßer die Glocken nie klingen" lässt, das Orchester James Last erklingt und Die drei Tenöre festliche Lieder anstimmen, dann ist man mittendrin in der besten Sendung, die man sich Heiligabend wünschen kann: "Festliche Weihnachten" auf GoldStar TV, mit großen Stars und weltberühmten Weihnachtsmelodien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Patrick Lindner, Brunner & Brunner, Helene Fischer, Astrid Harzbecker, Mayrhofner, Margot Eskens, Gerhard Gabriel, Detlev Jöcker, Alpentrio Tirol, Moarhofa Klöpflsinger, Manuela, MK Westendorf, Rudy Giovannini, Roland Kaiser, Ireen Sheer, Engelbert, Der B Originaltitel: Festliche Weihnachten