Goldstar TV 16:00 bis 18:00 Musik Weihnachtswunschkonzert D 2016 Stereo 16:9 Eine musikalische Bescherung der ganz besonderen Art überbringen Frederic Meisner und Sarah Valentina Winkhaus auch in diesem Jahr an Heiligabend. Für das traditionelle "Weihnachtswunschkonzert" haben sie das Interalpen-Hotel Tyrol ausgewählt. Das abgeschiedene Luxusresort auf dem Seefelder Hochplateau ist in einem eleganten Gebäude aus Holz und Glas untergebracht und liegt 13 km vom Skigebiet der Olympiaregion Seefeld entfernt. An dieser herrlichen Winter-Location widmet sich das Moderatorenduo hingebungsvoll dem Plätzchen backen. Und wenn das Wetter mitspielt, geht's natürlich auch auf die Bretter. Originaltitel: Weihnachtswunschkonzert