Niederlande 2 19:10 bis 19:45 Sonstiges Nederland Zingt Special Volkskerstzang NL 2016 HDTV Merken De volkskerstzang of kerstsamenzang kent in heel Nederland een rijke traditie. Kenmerken zijn dat er veel bekende kerstliederen worden gezongen, ze breed toegankelijk zijn voor alle kerkelijke tradities en vaak ook buiten de kerk worden gehouden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nederland zingt