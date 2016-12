Niederlande 2 17:05 bis 17:35 Sonstiges BinnensteBuitenland NL 2016 HDTV Merken Op kerstavond gaat BinnensteBuiten Internationaal. In deze eerste exclusieve aflevering culinair expert Alain Caron. Hij is naar de Bourgogne gereisd om truffels te zoeken met truffelboer Benoît Jacquinet. Zijn trouwe viervoeter Honey heeft een neus voor deze bijzondere zwammen. Alain bezoekt de markt in Reims en kookt een oogstrelend gerecht met truffels. * Ook kijken we in de Bourgogne op het prachtige landgoed van Château de Digoine. Het kasteel is in 1233 gebouwd, maar wordt sinds 1930 niet meer bewoond. De vele bijgebouwen worden stukje bij beetje duurzaam opgeknapt door een Hollandse familie, waarbij de Engelse landschapstuin van het gebied zeker niet wordt vergeten en in ere wordt hersteld. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten