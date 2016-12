Niederlande 2 14:25 bis 15:25 Sonstiges De Muur Botswana NL 2016 HDTV Merken Menno Bentveld reist naar Botswana, een groot land met slechts twee miljoen inwoners. Maar het inwonertal groeit nu er zeker een half miljoen illegale migranten uit Zimbabwe wonen. Gevlucht voor honger en onderdrukking proberen ze in het welvarende Botswana wat geld te verdienen. Menno Bentveld volgt hen op de tocht naar Botswana en ziet dat het lange grenshek weinig mensen tegenhoudt. Eenmaal in Botswana aangekomen worden ze vaak opgepakt en teruggestuurd. Het lijkt niemand wat uit te maken, en de Zimbabwanen komen razendsnel weer terug. In Google-Kalender eintragen Moderation: Menno Bentveld Originaltitel: De Muur