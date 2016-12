KI.KA 18:15 bis 18:35 Trickserie Ritter Rost Küss mich! / Rösti, der Reporter D 2012-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Küss mich!: Prinzessin Magnesia will endlich heiraten. Aber nicht irgendwie: Wie Dornröschen will sie von einem edlen Prinzen wach geküsst werden. Als der König diesen Wunsch in Schrottland verkündet, laufen die Ritter in Scharen davon. Nur Ritter Rost kriegt es irgendwie mal wieder nicht mit und steht plötzlich neben Magnesia vor dem Altar! Rösti, der Reporter: Klaus Spulenkopf, der beliebteste Reporter Schrottlands, ist in Rente gegangen. Ratzefummel findet in Ritter Rost schnell Ersatz. Doch Röstis Reportagen sind nicht unbedingt das, was Ratzefummel hören will und schnell fühlt sich Rost in seiner Pressefreiheit eingeschränkt. Er kommt einer Verschwörung auf die Spur und langsam dämmert es ihm, dass Klaus Spulenkopf vielleicht gar nicht freiwillig zum alten Eisen gegangen ist - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Felix Schichl Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes Musik: Stefan Maria Schneider