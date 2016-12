History 21:10 bis 22:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen GB 2014 Stereo 16:9 Merken Zwei Wissenschaftler untersuchen das Geheimnis der zehn biblischen Plagen Ägyptens. Der Arzt und Epidemiologe Dr. John S. Marr will eine tödliche Kette von Ursache und Wirkung entdeckt haben, die zeigt, dass die Berichte über die Plagen medizinisch zu genau sind, um ein Mythos zu sein. Der Molekularbiologe Siro Trevisanato sucht nach einer einzigen Ursache, die alle Plagen erklären würde und meint, dass der Ausbruch der ägäischen Vulkaninsel Thera hinter der Geschichte steckt. Außerdem behauptet er, dass die Ägypter ihre Götter besänftigen wollten und damit die zehnte Plage selbst schufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12