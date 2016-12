History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Gekreuzte Klingen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jemand bietet den Harrisons einen "Willys Wagon", einen Jeep aus den Jahr 1951, zum Kauf an. Anschließend sieht sich Rick ein Paar europäischer Schwerter aus dem 19. Jahrhundert an. Als den Jungs dann später auffällt, dass Rick nicht zur Arbeit erschienen ist, sind sie sich nicht ganz sicher, ob sie einen Suchtrupp losschicken oder eine Party schmeißen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12