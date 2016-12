History 17:20 bis 18:05 Dokumentation Strafsache Jesus D 2014 Stereo 16:9 Merken Das Volk feiert Jesus von Nazareth im Jahr 30 als "Messias". Doch mit der Vertreibung der Geldwechsler aus dem Tempelbezirk und der Verletzung der Sabbatruhe provozierte er den Hohen Rat der Juden. Archäologen und Historiker weisen auf zahlreiche Unstimmigkeiten in der biblischen Überlieferung hin. In Jerusalem prüfen Experten die Indizien im wohl bekanntesten Kriminalfall der Geschichte. Sie bezweifeln, dass Jesus einen fairen Strafprozess hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gerster Originaltitel: Strafsache Jesus Altersempfehlung: ab 12