History 14:10 bis 15:05 Abenteuerserie Aufstand der Barbaren Hannibal USA 2016 Stereo 16:9

Der Kampf um die Vormachtstellung beginnt, als die alte Welt sich zwischen Römern und Barbaren aufspaltet. Hannibal baut die erste große Allianz unter den Barbaren auf, um die Römer aufzuhalten. Der Karthager überquert mit seinen Truppen die Alpen und hinterlässt eine Spur des Todes, während er sich der Hauptstadt des Römischen Reichs nähert. Doch während Hannibal Schlachten gewinnt, verliert er den Krieg. Nun sind die Römer nicht mehr aufzuhalten und marschieren plündernd quer durch die barbarische Welt. Sie rächen sich an den Stämmen, die an Hannibals Seite gekämpft hatten.

Schauspieler: Nicholas Pinnock (Hannibal) Julian Kostov (Marcus) Dimo Alexiev (Emsger) Ben Allen (Scipio Jr) Karina Andonova (Young Thusnelda) Ben Batt (Spartacus) Ian Beattie (Varus) Originaltitel: Barbarians Rising Regie: Declan O'Dwyer Altersempfehlung: ab 16