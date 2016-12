Silverline 21:55 bis 23:25 Drama Shrew's Nest E, F 2014 20 40 60 80 100 Merken Die streng religiöse Schneiderin Montse leidet an Agoraphobie, der Angst vor öffentlichen Plätzen. Bereits der Flur des Hauses ist für sie dadurch unerreichbar, so dass ihre gesamte Welt nur aus ihrer Wohnung besteht. Einzig ihre jüngere Schwester, um die sie sich zwar mit Hingabe, aber auch mit einer gewissen Strenge kümmert, ist Teil ihres tristen Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Macarena Gómez (Montse) Nadia de Santiago (La Niña) Hugo Silva (Carlos) Luis Tosar (Padre) Gracia Olayo (Doña Puri) Lucía González (Montse Niña) Carolina Bang (Elisa) Originaltitel: Shrew's nest Regie: Juan Fernando Andrés, Esteban Roel Drehbuch: Juanfer Andrés, Sofía Cuenca, Emma Tusell Musik: Joan Valent Altersempfehlung: ab 16