Silverline 20:15 bis 21:55 Drama R DK 2010 20 40 60 80 100 Merken Rune muss hinter Gitter. Hier ist er nur ein kleiner Fisch und landet schnell ganz unten in der Knasthierarchie. Demütigungen und Misshandlungen stehen für ihn auf der Tagesordnung. Doch Rune hat einen Plan: Gemeinsam mit Rashid, den er bei der Küchenarbeit kennenlernt, findet er einen geschickten Weg, die Zweiteilung des Knasts in dänische und arabisch-stämmige Insassen zu umgehen und Drogen zwischen den beiden Trakten zu transportieren. Das bringt einigen seiner Peiniger ordentlich Geld ein und ihm einen besseren Status. Doch nicht alle seine Mitinsassen sehen das gerne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pilou Asbæk (Rune) Dulfi Al-Jabouri (Rashid) Roland Møller (Mureren) Jacob Gredsted (Carsten) Pilou Asbæk (Rune (as Pilou Asbæk)) Omar Shargawi (Bazhir) Kim Winther (Fængselsbetjent Kim) Originaltitel: R Regie: Tobias Lindholm, Michael Noer Drehbuch: Tobias Lindholm, Michael Noer Altersempfehlung: ab 16