Silverline 15:35 bis 17:10 Horrorfilm Juan of the Dead E, CUB 2011 20 40 60 80 100 Merken Juan ist ein Schlitzohr und Lebenskünstler. Er liebt Kuba, denn hier muss er nicht arbeiten. Doch ausgerechnet am 50. Jahrestag der Revolution tauchen in Havanna merkwürdige Dissidenten auf. Ein Virus scheint sie in blutrünstige Bestien verwandelt zu haben. Das Staatsfernsehen ist sich sicher: Das Unheil kommt mal wieder aus Amerika. Bewaffnet mit Paddeln und Macheten ziehen Juan und seine Freunde los, um gegen die neue """"Revolution"""" zu kämpfen und dabei noch etwas Geld zu verdienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Díaz de Villegas (Juan) Jorge Molina (Lazaro) Andrea Duro (Camila) Andros Perugorría (Vladi California) Jazz Vilá (La China) Eliecer Ramírez (El Primo) Antonio Dechent (Father Jones) Originaltitel: Juan de los Muertos Regie: Alejandro Brugués Drehbuch: Alejandro Brugués Kamera: Carles Gusi Musik: Julio de la Rosa Altersempfehlung: ab 16