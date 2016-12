National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation I am a girl AUS 2012 2016-12-24 00:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt keine Gruppe von Menschen, die stärker verfolgt, bedrängt und nicht selten benachteiligt wird wie diese: Mädchen. Dabei geht es keineswegs um politische oder religiöse Aktivistinnen, die einer wie auch immer gearteten Mehrheit nicht genehm sind. Es geht um ganz normale Mädchen und junge Frauen. Wer als Mädchen geboren wird, sieht sich im Laufe seines Lebens häufiger mit Gewalt, Krankheiten oder Armut konfrontiert, als jede andere Gruppe. Die Dokumentation "I Am A Girl" zeigt, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert als weiblicher Mensch aufzuwachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Am A Girl