National Geographic People 19:30 bis 20:15 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Blutdurst USA 2015 2016-12-27 14:25 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Sümpfen Georgias hat Colbert mit einer heimtückischen Plage zu kämpfen: Blutdurstige Moskitos machen ihm das Leben schwer. Während er versucht, den fiesen Stechmücken zu entkommen, begibt sich Thorn auf die Jagd. In den Wäldern der Blue Ridge Mountains verfolgt er einen Truthahn - doch das Tier ist nur schwer zu fassen. Tony und Amelia haben ein anderes Problem. Die beiden müssen um jeden Preis verhindern, dass die Hühner ihren Garten zerstören. Unterdessen will Tobias noch schnell etwas zu essen auftreiben, bevor die Sonne in der Wüste Arizonas untergeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die