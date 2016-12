National Geographic People 16:25 bis 17:10 Dokumentation Undercover Angel Manchester GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Werbeguru Gil Oved tauscht den Komfort seines Luxuslebens im südafrikanischen Johannesburg gegen das ärmliche Dasein in Oldham, einer der sozial schwächsten Städte Großbritanniens. Hier gibt er sich als arbeitsloser Schauspieler aus, der eine Dokumentation dreht. In Wirklichkeit jedoch setzt er hinter den Kulissen alles daran, mit seinem Geld und seinem unternehmerischen Know-how das Leben aller, mit denen er in dieser trostlosen Gegend zu tun hat, nachhaltig zum Positiven zu verändern. Ob es ihm gelingt, seinen geheimen Plan umzusetzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Angel