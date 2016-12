National Geographic People 14:55 bis 15:40 Dokumentation Undercover Angel Hackney GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Brite Lawrence Kenwright beschäftigt sich normalerweise mit lukrativen Bauprojekten. Für "Undercover Angel" lässt er die Reißbrettentwürfe jedoch gerne ruhen und begibt sich inkognito in einen der ärmsten Stadtteile Londons. Hier trifft er auf Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat - und es gibt jede Menge für den Bauunternehmer zu tun. Lawrence lässt keine Zeit verstreichen: Mit Hammer und Nägeln ausgerüstet, macht er sich auf einem Spielplatz für behinderte Kinder direkt an die Arbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Angel