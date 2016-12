National Geographic Wildlife 16:15 bis 17:00 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Squel of Dreams USA 2014 2017-01-04 20:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geburtensaison ist in vollem Gange und das Telefon von Dr. Pol steht nicht mehr still. Der beliebteste Tierarzt von Isabella County kommt allen Aufträgen souverän nach, doch die Anfrage eines örtlichen Baseball-Verbandes wirft ihn dann doch ein bisschen aus der Bahn. Die Sportler möchten, dass Dr. Pol beim kommenden Spiel den First Pitch wirft. Und wie man den Veterinär kennt, will er dabei natürlich eine gute Figur machen. Aber findet er bei all den Klinikfällen genug Zeit, um mit Charles für den großen Auftritt zu trainieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol