National Geographic 22:40 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Überraschende Erkenntnisse CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einem kurzen Flug von der indonesischen Hauptstadt Jakarta schlägt die Boeing 737 des Garuda-Fluges 200 am 7. März 2007 in Yogyakarta zweimal so heftig auf, dass sie über die Rollbahn hinaus rutscht. Von den 140 Menschen an Bord kommen 21 ums Leben. Die Suche nach den Ursachen findet unter erheblichem Druck statt. Nachdem die Ermittler einer ganzen Reihe falscher Fährten gefolgt sind, machen sie plötzlich eine erstaunliche Entdeckung. Die genaue Auswertung des Voice Recorders führt schließlich zu einer bestürzenden Gewissheit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte