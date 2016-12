National Geographic 17:40 bis 18:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Crash in San Francisco CDN 2015 2016-12-28 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Piste 28L des Internationalen Flughafens von San Francisco ragt bis in die berühmte Meeresbucht hinein, die über das Golden Gate mit dem Pazifik verbunden ist. Am 6. Juli 2013 befindet sich die Boeing 777 des Asiana Airlines-Fluges 214 im Anflug auf eben diese Piste. Die Maschine erreicht allerdings nicht die Landebahn, sondern prallt in einen Seedeich. Drei Passagiere kommen ums Leben, 181 der insgesamt 307 Personen an Bord werden verletzt. Im Zuge der nachfolgenden Untersuchungen rückt ein überraschender Pilotenfehler ins Visier der Ermittler... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation