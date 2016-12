National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokusoap Geld stinkt nicht Leben mit Mutter Natur USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Wildnis Nordamerikas lässt sich viel Geld verdienen. Billy Taylor und seine Söhne machen in den Appalachen Geschäfte mit wildem Ginseng. In den Wäldern von Michigan bitten die Pilzsammler Chris und Levena einheimische Experten um Hilfe, um die bestellten Pilzmengen liefern zu können. Auf dem Delaware hat der Fischer Ray alle Hände voll zu tun, um seinen Auftrag für 200 Räucherforellen zu erfüllen. Und auch Al und Herb, die in Kalifornien nach wertvollem Holz suchen, läuft die Zeit davon. Die Arbeit ist zwar hart, aber für die Menschen, die täglich auf dem Land arbeiten, zahlt sich die Mühe aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Filthy Riches