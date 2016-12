Kinowelt 23:35 bis 01:15 Horrorfilm SAW USA 2004 Nach einer Story von James Wan 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Männer erwachen in einer kargen Kellerzelle aus ihrer Ohnmacht, mit Ketten an gegenüber liegende Wände gefesselt. In der Mitte liegt eine übel zugerichtete Leiche. Nach und nach werden den beiden Fremden Hinweise zugespielt, die ihnen angeblich den Weg in die Freiheit oder einen elenden Tod weisen sollen. Aus diesem sparsamen Szenario entwickelt James Wan einen panischen Wettlauf mit der Zeit, dessen klaustrophobische Enge durch Rückblenden und einer parallelen Storyline über einen obsessiven Cop auf der Suche nach dem Jigsaw-Killer aufgebrochen wird. Mit schier unglaublichem Ideenreichtum, beeindruckender Optik und einem Plot-Twist, der es in sich hat, avancierte "SAW" schnell zum Überraschungserfolg des Jahres. Ein wahrhaft "einschneidendes" Filmereignis! "Nach 'Sieben' kommt nicht Acht, sondern 'SAW'!" (Quelle: CINEMA) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Elwes (Lawrence Gordon) Danny Glover (David Tapp) Monica Potter (Allison Gordon) Michael Emerson (Zep) Ken Leung (Steven Sing) Tobin Bell (Jigsaw) Leigh Whannell (Adam) Originaltitel: Saw Regie: James Wan Drehbuch: Leigh Whannell Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18