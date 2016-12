Kinowelt 16:50 bis 18:55 Drama Meine liebste Jahreszeit F 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Von Krankheit gezeichnet muss die Witwe Berthe ihr Leben in einem französischen Farmhaus aufgeben, um zu ihrer Tochter Emilie und ihrem Mann Bruno nach Blagnac zu ziehen. Obwohl Emilie sich alle Mühe gibt, der Mutter eine angenehme Umgebung zu schaffen, gelingt es Berthe nicht, sich in der fremden Gegend einzuleben. Emilie beschließt, ihren Bruder Antoine zu Weihnachten einzuladen, um die Stimmung aufzulockern. Nach Jahren der Trennung trifft das ungleiche Geschwisterpaar am Krankenbett der Mutter wieder zusammen. Es kommt zu einem emotionalen Wiedersehen, bei dem zahlreiche Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten wieder aufleben. "In seinem sensiblen Geschwisterporträt setzt sich André Téchiné mit dem Auseinanderdriften der Generationen auseinander. Mit Catherine Deneuve und Daniel Auteuil steht ihm dabei die Creme de la Creme der französischen Schauspielstars mit perfekten Leistungen zur Seite. Ein edles Kinoerlebnis." (Quelle: Blickpunkt: Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Emilie) Daniel Auteuil (Antoine) Marthe Villalonga (Berthe) Jean-Pierre Bouvier (Bruno) Chiara Mastroianni (Anne) Carmen Chaplin (Khadija) Anthony Prada (Lucien) Originaltitel: Ma saison préférée Regie: André Téchiné Drehbuch: Pascal Bonitzer, André Téchiné Kamera: Thierry Arbogast Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12