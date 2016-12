Disney XD 21:35 bis 21:55 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Golfspiel mit Hindernissen / Die Entdeckung des Kautschuks F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Flash bringt den Ronks eine prähistorische Golfartart bei, wobei Mila schnell zur Außenseiterin wird und sich mit Mormagnon verbündet, um mehr Zeit mit ihrem Onkel zu verbringen. (b) Mila und Flash helfen Walter, seinen Ruf als Jäger wieder herzustellen. Die Ronks erlernen den praktischen Nutzen von Kautschuk, während Mormagnon alles tut, diese Erfindung zunichtezumachen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle