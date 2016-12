Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Weihnachten ohne Santa USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phin und Ferb freuen sich, denn bald ist Weihnachten. Als sie jedoch ihre Weihnachts Geschenkewunschlisten von Santa mit dem Vermerk unartig zurückbekommen, müssen sie natürlich der Sache auf den Grund gehen. Doofenschmirtz steckt natürlich hinter der ganzen Sache und hat alle Menschen in Danville in letzter Sekunde "unartig" werden lassen. Phineas und Ferb schicken erfolgreich eine Nachricht zum Nordpol. Phin und Ferb freuen sich, denn bald ist Weihnachten. Als sie jedoch ihre Weihnachts Geschenkewunschlisten von Santa mit dem Vermerk "unartig" zurückbekommen, müssen sie natürlich der Sache auf den Grund gehen. Doofenschmirtz steckt natürlich hinter der ganzen Sache, und hat alle Menschen in Danville in letzter Sekunde unartig werden lassen. Phineas und Ferb schicken erfolgreich eine Nachricht zum Nordpol. Als Santas Elfen in Danville auftauchen, um herauszufinden was passiert ist, können sie gemeinsam das Missverständnis aus dem Weg schaffen und alle können ein freidliches Weihnachtsfest geniesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief Drehbuch: Jon Colton Barry, Scott D. Peterson, Piero Piluso, Jeff 'Swampy' Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob