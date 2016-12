Disney XD 14:50 bis 15:10 Trickserie Phineas und Ferb Das erste Treffen / Die Flohmarktschatzsuche USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Vanessa Doofenschmirtz und Monty Monogram, die Kinder zweier sehr verfeindeter Väter, haben ihr erstes Date in einem Coffeeshop.Phineas, Ferb und ihr Vater jagen einen antiken Fußabstreifer auf dem Flohmarkt in Danville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert F Hughes, Jay Lender, Dan Povenmire Drehbuch: Kaz, Kim Roberson, J.G. Orrantia, Mike Milo, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6