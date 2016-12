Bibel TV 16:00 bis 16:55 Filme Micah's Weihnachtstraum USA 1994 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem römische Steuereintreiber die Hütte seiner Eltern dem Erdboden gleichgemacht haben, macht sich der palästinensische Hirtenjunge Micah mit seiner Schwester Rachel auf nach Bethlehem. Als er am Himmel einen besonders hellen Stern erblickt, wähnt er sich auf der Spur eines langerträumten Goldschatzes und ist umso überraschter, als er am Ziel auf den frischgeborenen Messias in einer kleinen Scheune trifft. Micah steht vor der Wahl: Soll er den Sohn Gottes gegen reichen Sold an den brutalen König Herodes verraten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Micah's christmas treasure Regie: Paul Wilcox